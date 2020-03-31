Болевая точка: почему башкирский город Сибай хотят лишить единственного кабинета МРТ

Широкий резонанс вызвал утренний эфир, состоявшийся в середине прошлой недели на радио «Эхо Москвы в Уфе». Речь в нем шла о том, что в многострадальном городе Сибае оказался на грани закрытия единственный в башкирском Зауралье кабинет магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Сразу несколько жителей Сибая прислали в редакцию Медиакорсети ссылки на запись этой радиопередачи и попросили разобраться в ситуации.

По их мнению, лишать надежды пройти качественную диагностику людей, у которых после пережитого ядовитого смога, источаемого Сибайским карьером, могли обостриться хронические заболевания, просто бесчеловечно.

Доктор Алмаз Газизов, который руководит компанией «Медтех», проводящей МРТ-исследования в Сибае, изложил в радиоэфире свое видение конфликта, происшедшего между ООО «Медтех» и новым руководством Сибайской городской больницы.

Вместе со своими коллегами-медиками Алмаз Газизов еще в 2016 году проанализировал ситуацию с диагностикой сложных и хронических заболеваний в Сибае и окружающих его районах. В то время людям, нуждающимся в проведении МРТ, приходилось ездить за много километров в Магнитогорск либо в Уфу. По этому поводу от населения поступало немало нареканий через соцсети в адрес руководства больницы, городских властей.

Алмаз Газизов и его единомышленники предложили организовать кабинет МРТ на базе городской больницы в Сибае, взявшись оборудовать под него заброшенное складское помещение, пустовавшее много лет. На разработку проекта, проведение ремонта и прокладку коммуникаций ушло немало времени, сил и средств. И вот в ноябре 2017 года кабинет начал принимать пациентов.

- Все это время мы работали бесперебойно, принимали пациентов, в том числе и по квотам ОМС, то есть проводили диагностику бесплатно для них. К нам приезжали люди не только из Сибая, но и из Акъяра, Зилаира, Баймака, других населенных пунктов, - рассказал Алмаз Газизов. – В нашей практике уже есть немало случаев своевременно выявленных новообразований и осложнений, после чего людям были сделаны операции и их удалось спасти.

Договор с городской больницей об аренде помещения был заключен до 2026 года, так что коллектив ООО «Медтех», состоящий из 13 человек, был настроен активно работать. Каково же было их недоумение, когда в начале 2019 года от руководства больницы поступило уведомление о расторжении договора аренды. Просьба объяснить причину такого неожиданного решения осталась без ответа. После этого последовала пауза, видимо, связанная с большим количеством проблем, которые переживал город.

Во время сложнейшей ситуации со смогом, отравлявшим город, кабинет МРТ также бесперебойно принимал пациентов. Для многих горожан помощь специалистов ООО «Медтех» в тот период действительно трудно переоценить. Когда люди, пребывавшие в состоянии стресса, начинали подозревать у себя различные заболевания, было очень важно провести качественное информативное обследование и своевременно назначить необходимое лечение или успокоить пациентов, если их опасения насчет своего здоровья были напрасны.

Но наивно было бы полагать, что о расторжении договора аренды руководство больницы забыло. В конце декабря 2019 года в адрес ООО «Медтех» поступило повторное уведомление с таким же содержанием.

- Нам удалось узнать, что у руководства больницы появилось намерение разместить в нашем помещение новый ангиограф. Но приезжавшие проектировщики изучили наше помещение и пришли к выводу, что оно не годится для работы данного прибора. Тем не менее и после этого от нас не отстали, - рассказывает Алмаз Газизов. – Причина такого отношения нам совершенно не ясна. Кому мы мешаем? Почему наше предприятие так цинично уничтожают?

Про уничтожение – это вовсе не громкие слова. Дело в том, что переезд в новое помещение потребует очень больших финансовых затрат. Только демонтаж высокотехнологичного оборудования, по подсчетам специалистов, обойдется в 63 тысячи долларов, не говоря уже о необходимости разрабатывать новый проект, проводить ремонт в другом помещении, опять проходить лицензирование и т.д. Это всё никак не согласуется с поддержкой малого бизнеса, о которой очень любят заявлять власти, и администрация Сибая - не исключение.

- Мы не просим предоставить нам занимаемое нами сейчас помещение навсегда. Но пусть дадут нам доработать до 2026 года, как это предусмотрено по договору. К этому времени мы хотя бы подготовим новое помещение, проведем прочую подготовительную работу для переезда, чтобы он прошел максимально оперативно и безболезненно для всех, включая горожан, нуждающихся в медицинских обследованиях.

Алмаз Газизов обратился к главе Сибая с просьбой прояснить ситуацию, но пока не получил ответа. Возможно, задержка связана с угрозой коронавирусной инфекции, которая надвинулась на весь мир. Для жителей Сибая, качественная диагностика вновь может стать весьма актуальна как никогда ранее.

Именно об этом попросили нас заявить жители Сибая, обратившиеся в редакцию Медиакорсети.

Напомним, на недавнем брифинге глава Башкирии Радий Хабиров попросил на местах оказывать всемерную поддержку представителям малого и среднего бизнеса.

- Обращаюсь к главам муниципалитетов – необходимо рассмотреть возможность освобождения малого бизнеса от платежей по арендуемым объектам муниципальной собственности. Понятно, что это с учетом текущей ситуации и возможности местных бюджетов, - сказал глава республики.

Вот только в Сибае руководителя республики словно не слышат. Не просто не поддерживают медицинскую компанию, деятельность которой в столь сложное время сложно переоценить, а вообще выгоняют её на улицу. Инвестор, который вложил немалые средства в предоставление населению жизненно важной услуги, как это ни странно, ни больнице, ни городу оказался не нужен.

Кому мешает этот кабинет МРТ? Почему из-за амбиций разнокалиберных начальников ставится под угрозу здоровье населения?

Мы очень надеемся получить ответ на поставленные актуальные вопросы, в том числе от главврача Сибайской городской больницы и от главы администрации Сибая.