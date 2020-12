В селах и деревнях, расположенных в районе городов Нефтекамска и Октябрьского начали работу молочные кухни. Об этом на своей странице в соцсетях сообщили глава Башкирии Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, там были установлены автолавки, где местные жители смогут получить молочную продукцию для своих детей. Напомним, власти Башкирии начали работу по возрождению в республику сети молочных кухонь в 2019 году. Тогда планировалось запустить производства молочной кухни в Сибае, Нефтекамске, Октябрьском и Белорецке.

