В детские сады Башкирии начали поставлять продукцию «Молочной кухни»

Posted 30 июня 2020, 11:28
Published 30 июня 2020, 11:28
Modified 17 октября 2022, 20:28
Updated 17 октября 2022, 20:28
Стартовали первые поставки молочной продукции производства ГАУ РБ «Молочная кухня» в детсады Башкирии. В частности, 10 муниципальных детских садов Сибая включили в меню молоко питьевое «Детское» пастеризованное для питания детей раннего возраста с массовой долей жира 3,2%. Продукт предназначен для непосредственного употребления детьми старше 8 месяцев, допускается использовать для приготовления блюд прикорма для детей раннего возраста старше 4 месяцев.
Работа этой системы способствует реализации национального проекта «Демография», утвержденного майским указом Владимира Путина.
— Молоко для питания детей раннего возраста вырабатывается с соблюдением требований к производству и технологическим процессам, применяемым при производстве молочной продукции, установленным техническими регламентами Таможенного союза и иными нормативными правовыми актами РФ, — отметил председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев.
В дальнейшем планируется расширение географии и объема поставок молочной продукции на территории всей республики.