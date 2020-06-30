В детские сады Башкирии начали поставлять продукцию «Молочной кухни»

Стартовали первые поставки молочной продукции производства ГАУ РБ «Молочная кухня» в детсады Башкирии. В частности, 10 муниципальных детских садов Сибая включили в меню молоко питьевое «Детское» пастеризованное для питания детей раннего возраста с массовой долей жира 3,2%. Продукт предназначен для непосредственного употребления детьми старше 8 месяцев, допускается использовать для приготовления блюд прикорма для детей раннего возраста старше 4 месяцев.