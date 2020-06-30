mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июня 2020, 11:28

Published 30 июня 2020, 11:28

Modified 17 октября 2022, 20:28

Updated 17 октября 2022, 20:28

В детские сады Башкирии начали поставлять продукцию «Молочной кухни»

В детские сады Башкирии начали поставлять продукцию «Молочной кухни»

30 июня 2020, 11:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Дискуссия о необходимости возрождения в регионе сети молочных кухонь была начата главой региона в 2019 году.

Стартовали первые поставки молочной продукции производства ГАУ РБ «Молочная кухня» в детсады Башкирии. В частности, 10 муниципальных детских садов Сибая включили в меню молоко питьевое «Детское» пастеризованное для питания детей раннего возраста с массовой долей жира 3,2%. Продукт предназначен для непосредственного употребления детьми старше 8 месяцев, допускается использовать для приготовления блюд прикорма для детей раннего возраста старше 4 месяцев.

Работа этой системы способствует реализации национального проекта «Демография», утвержденного майским указом Владимира Путина.

— Молоко для питания детей раннего возраста вырабатывается с соблюдением требований к производству и технологическим процессам, применяемым при производстве молочной продукции, установленным техническими регламентами Таможенного союза и иными нормативными правовыми актами РФ, — отметил председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев.

В дальнейшем планируется расширение географии и объема поставок молочной продукции на территории всей республики.

Материалы по теме
В Башкирии появятся новые молочные кухниВ Сибае откроется очередная молочная кухня
#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Детский сад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика