Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать в 2023 году

В летний период россиян ожидают три дня выходных с 10 по 12 июня. В данном случае праздничные выходные приурочены к Дню России. Также в этот день в Уфе празднуется день города. Отметим, что ранее в соцсетях мэрии Уфы провели опрос — как жители башкирской столицы относятся к переносу празднования Дня города на другую дату. Большинство респондентов выступили за то, чтобы оставить все как есть.