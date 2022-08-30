Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать в 2023 году

Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать в 2023 году

Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать в 2023 году

Вчера, 15:20
Общество
Азамат Нухов
Фото: 1MI
График праздничных выходных дней в 2023 году для жителей республики и всей России публикует Правительство РФ

В правительстве РФ обнародовали список выходных дней на грядущий 2023 год. Mkset рассказывает, как жители России и республики будут отдыхать в будущем году.

Так, новогодние каникулы для россиян продлятся с 1 по 8 января. Отмечается, что первое и восьмое числа первого месяца 2023 года выпадают на воскресенье — праздничные нерабочие дни. В связи с этим эти выходные были перенесены на 24 февраля и 8 мая.

Таким образом, жителей России ожидают четыре дня выходных, приуроченных к празднованию Дня защитника отечества — с 23 по 26 февраля. Традиционно нерабочим также будет и международный женский день — 8 марта.

Майские праздники для россиян в этом году стартуют уже 29 апреля и продлятся до 1 мая. Выходные в честь Дня победы объявлены с 6 по 9 мая.

В летний период россиян ожидают три дня выходных с 10 по 12 июня. В данном случае праздничные выходные приурочены к Дню России. Также в этот день в Уфе празднуется день города. Отметим, что ранее в соцсетях мэрии Уфы провели опрос — как жители башкирской столицы относятся к переносу празднования Дня города на другую дату. Большинство респондентов выступили за то, чтобы оставить все как есть.

Осенью длинные выходные ожидают россиян с 4 по 6 ноября. Так, 4 ноября в России отмечается День народного единства.

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