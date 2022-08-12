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В мэрии Уфы подтвердили планы по переносу Дня города на другую дату

12 августа 07:36
Фото: 1MI
День города в Уфе празднуется совместно с Днем России. Так, в своих соцсетях мэрия поинтересовалась у горожан, хотят ли они перенести празднование на другую дату.

Накануне мэрия Уфы запустила опрос в своем телеграм-кнале на тему «Как вы считаете, стоит ли проводить день города Уфы отдельно от Дня России?». Так, в вариантах ответа предлагают оставить все как есть — 12 июня — вместе с Днем России и с днем рождения Салавата Юлаева. Далее, предлагают перенести на июль или август.

На момент публикации материала, голоса в опросе распределились следующим образом: 62% уфимцев за то, чтобы оставить День города на 12 июня, 11% — за перенос на июль, а 27% — на август.

Как сообщили корреспонденту Mkset в пресс-службе мэрии Уфы, опрос был запущен для того, чтобы узнать мнение горожан, допускается ли возможность переноса празднования Дня города на другой месяц.

- В любом случае, когда закончится этот опрос, будут подведены итоги и будет приниматься решение. Мы будем наблюдать, что жители хотят. При принятии решения в первую очередь будет учитываться мнение наших горожан, сообщили в пресс-службе.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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