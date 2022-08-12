В мэрии Уфы подтвердили планы по переносу Дня города на другую дату

Накануне мэрия Уфы запустила опрос в своем телеграм-кнале на тему «Как вы считаете, стоит ли проводить день города Уфы отдельно от Дня России?». Так, в вариантах ответа предлагают оставить все как есть — 12 июня — вместе с Днем России и с днем рождения Салавата Юлаева. Далее, предлагают перенести на июль или август.