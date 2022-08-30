Прокуратура Башкирии проверила обстоятельства массовой гибели пчел в 2022 году

Прокуратура Башкирии проверила обстоятельства массовой гибели пчел в 2022 году
Прокуратура Башкирии проверила обстоятельства массовой гибели пчел в 2022 году
Вчера, 11:47ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Массовая гибель пчел произошла в июле 2022 года в Бакалинском районе Башкирии.

Прокуратура Башкирии выяснила обстоятельства массовой гибели пчел в Бакалинском районе республики.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, в июле 2022 года в деревне Новоальметьево было выявлено нарушение требований санитарно-эпидемиологического и ветеринарного-санитарного законодательства. В частности, одно из предприятий не оповестило владельцев ближайших пасек о предстоящей химической обработке. Так, у одного из пасечников погибло 20 пчелосемей.

Известно, что прокуратура внесла в адрес директора организации, руководителей региональной ветеринарной станции и органа местного самоуправления представление об устранении нарушений.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии сократилось число пчелосемей после массовой гибели пчел в 2019 году. Так, по данным Минсельхоза на июня 2022 года в Башкирии насчитывалось 215 081 пчелосемей, в то время как в 2021 году их — более 221 тысячи.

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