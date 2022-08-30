Прокуратура Башкирии проверила обстоятельства массовой гибели пчел в 2022 году

Ранее мы сообщали, что в Башкирии сократилось число пчелосемей после массовой гибели пчел в 2019 году. Так, по данным Минсельхоза на июня 2022 года в Башкирии насчитывалось 215 081 пчелосемей, в то время как в 2021 году их — более 221 тысячи.