Лучший заведующий детским садом Башкирии живет в Дюртюлях

Лучший заведующий детским садом Башкирии живет в Дюртюлях
Лучший заведующий детским садом Башкирии живет в Дюртюлях
30 июня, 13:45ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Заведующая детсадом № 6 «Солнышко» заняла первое место в региональном конкурсе.

В Башкирии состоялся конкурс «Лучший заведующий детским садом республики-2022», в котором приняли участие восемь заведующих с разных уголков нашего региона. Дюртюлинский район представила Зинфира Ахметшина — заведующий детским садом № 6 «Солнышко». Ей удалось пройти все испытания, успешно представить проект и занять первое место.

Такие возможности профессионального роста дает федеральный проект «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

Стоит отметить, что под ее руководством детский сад № 6, педагоги и воспитанники неоднократно становились победителями и призерами различных республиканских и международных конкурсов.

— Признательна и благодарна воспитателям И. Ф. Галимовой, Г. М. Кариповой за профессиональный, грамотный подход, компетентность в подготовке конкурса, — подчеркнула Зинфира Римовна.

Финал конкурса прошел в Институте развития образования РБ. Участники продемонстрировали то, как должен работать руководитель дошкольной образовательной организации, рассказали о взаимодействии с родительским сообществом, а также о патриотическом воспитании, создании социальных практик и о многом другом.

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