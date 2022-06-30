Лучший заведующий детским садом Башкирии живет в Дюртюлях

В Башкирии состоялся конкурс «Лучший заведующий детским садом республики-2022», в котором приняли участие восемь заведующих с разных уголков нашего региона. Дюртюлинский район представила Зинфира Ахметшина — заведующий детским садом № 6 «Солнышко». Ей удалось пройти все испытания, успешно представить проект и занять первое место.
Такие возможности профессионального роста дает федеральный проект «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».
Стоит отметить, что под ее руководством детский сад № 6, педагоги и воспитанники неоднократно становились победителями и призерами различных республиканских и международных конкурсов.
— Признательна и благодарна воспитателям И. Ф. Галимовой, Г. М. Кариповой за профессиональный, грамотный подход, компетентность в подготовке конкурса, — подчеркнула Зинфира Римовна.
Финал конкурса прошел в Институте развития образования РБ. Участники продемонстрировали то, как должен работать руководитель дошкольной образовательной организации, рассказали о взаимодействии с родительским сообществом, а также о патриотическом воспитании, создании социальных практик и о многом другом.