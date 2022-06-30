Лучший заведующий детским садом Башкирии живет в Дюртюлях

Финал конкурса прошел в Институте развития образования РБ. Участники продемонстрировали то, как должен работать руководитель дошкольной образовательной организации, рассказали о взаимодействии с родительским сообществом, а также о патриотическом воспитании, создании социальных практик и о многом другом.