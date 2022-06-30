Радий Хабиров сообщил об увеличении бюджетных мест в вузах республики. Так, в 2022/2023 учебному году будет 14 347 бюджетных мест, что на 909 мест больше в сравнении с прошлым годом.
Кроме того, глава региона сообщает о новых профессиях в высших учебных заведениях Башкирии: инженер компьютерных игр и виртуальных симуляторов, ментор стартапов, проектировщик беспилотной техники.
Напомним, что в мае и.о. ректора Башкирского государственного университета сообщал о более 300 бюджетных мест, которые будут выделены для детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных госорганов.