Хабиров сообщил об увеличении бюджетных мест в вузах республики

Хабиров сообщил об увеличении бюджетных мест в вузах республики
Хабиров сообщил об увеличении бюджетных мест в вузах республики
Сегодня, 13:49ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В вузах Башкирии на 2022/2024 год на 909 число бюджетных мест, сообщает глава региона.

Радий Хабиров сообщил об увеличении бюджетных мест в вузах республики. Так, в 2022/2023 учебному году будет 14 347 бюджетных мест, что на 909 мест больше в сравнении с прошлым годом.

Кроме того, глава региона сообщает о новых профессиях в высших учебных заведениях Башкирии: инженер компьютерных игр и виртуальных симуляторов, ментор стартапов, проектировщик беспилотной техники.

Напомним, что в мае и.о. ректора Башкирского государственного университета сообщал о более 300 бюджетных мест, которые будут выделены для детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных госорганов.

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