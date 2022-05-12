БашГУ выделил более 300 бюджетных мест для детей военнослужащих

Помимо этого, дети участников спецоперации на Украине смогут поступить во все высшие учебные заведения страны без вступительных экзаменов. К тому же, абитуриенты из ЛНР и ДНР, как сообщает Захаров, смогут поступить в вуз по квоте для иностранных студентов.