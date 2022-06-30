До дна далеко: Россия падает в «товарную яму»

До дна далеко: Россия падает в «товарную яму»
До дна далеко: Россия падает в «товарную яму»
30 июня, 12:14ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Если нехватку гаджетов и потребительских товаров в стране частично помогает решить параллельный импорт, то с технологиями и товарами для промышленности дело обстоит намного сложнее.

До весны текущего года Россия на 75% зависела от импорта потребительских товаров, на 55% — от импорта лекарств. Теперь экономика страны оказалась в почти тотальной торговой изоляции: импорт упал примерно на 40%.

Российские чиновники уговаривают страны Азии прийти на место отвернувшихся западных компаний, но те пока что не спешат. Эксперты подчеркивают, что потребительский импорт восстанавливается, а вот инвестиционный — тормозит. Например, «Норникель» потерял половину традиционных поставщиков оборудования, а попытка договориться об альтернативах обернулась проблемами.

Но пока чиновники рассуждают о сложном, в России сложилась кризисная ситуация и с производством обычных вещей. Так, в год российская экономика выпускает одно одеяло на 70 человек, одно платье на 12 женщин и ни одного утюга на 145 миллионов населения.

Эксперты подчеркивают, что изоляция чревата большими потрясениями, а закрытые экономики, как показывает история, угасают.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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