До дна далеко: Россия падает в «товарную яму»

Если нехватку гаджетов и потребительских товаров в стране частично помогает решить параллельный импорт, то с технологиями и товарами для промышленности дело обстоит намного сложнее.

До весны текущего года Россия на 75% зависела от импорта потребительских товаров, на 55% — от импорта лекарств. Теперь экономика страны оказалась в почти тотальной торговой изоляции: импорт упал примерно на 40%. Российские чиновники уговаривают страны Азии прийти на место отвернувшихся западных компаний, но те пока что не спешат. Эксперты подчеркивают, что потребительский импорт восстанавливается, а вот инвестиционный — тормозит. Например, «Норникель» потерял половину традиционных поставщиков оборудования, а попытка договориться об альтернативах обернулась проблемами. Но пока чиновники рассуждают о сложном, в России сложилась кризисная ситуация и с производством обычных вещей. Так, в год российская экономика выпускает одно одеяло на 70 человек, одно платье на 12 женщин и ни одного утюга на 145 миллионов населения. Эксперты подчеркивают, что изоляция чревата большими потрясениями, а закрытые экономики, как показывает история, угасают. Подробнее — в материале «Новых известий».

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