Население Башкирии за 11 лет выросло чуть больше чем на 20 тысяч человек

Население Башкирии за 11 лет выросло чуть больше чем на 20 тысяч человек
Население Башкирии за 11 лет выросло чуть больше чем на 20 тысяч человек
30 мая, 17:54ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Башкирия оказалась среди 28 регионов, где приросло население, а Уфа сохранила статус города-миллионника, следует из данных Росстата, опубликованных 30 мая.

Население России с прошлой переписи возросло на 1,4% - это более двух миллионов человек, в то время как население Башкирии за период с 2010 года увеличилось на 0,5% - это на 20455 человек. Примечательно, что Башкирия, пусть и с незначительным приростом населения, оказалась среди 28 регионов, которые продемонстрировали рост населения, а не его убыль. Что касается Приволжского федерального округа, куда входит Башкирия, его население с прошлой переписи сократилось на 3,2%.

Если в 2010 году в Башкирии на 60,4% городских жителей приходились 39,6% селян, то спустя 11 лет горожан стало больше - 61,8% против 38,2% сельских жителей. Пока что данные всероссийской переписи населения считаются предварительными, окончательные же итоги будут обнародованы до конца 2022 года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы