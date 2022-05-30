Население Башкирии за 11 лет выросло чуть больше чем на 20 тысяч человек

Население России с прошлой переписи возросло на 1,4% - это более двух миллионов человек, в то время как население Башкирии за период с 2010 года увеличилось на 0,5% - это на 20455 человек. Примечательно, что Башкирия, пусть и с незначительным приростом населения, оказалась среди 28 регионов, которые продемонстрировали рост населения, а не его убыль. Что касается Приволжского федерального округа, куда входит Башкирия, его население с прошлой переписи сократилось на 3,2%.