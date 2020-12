В Уфе обсудили перспективы развития БСК

В Уфе прошло рабочее совещание о перспективах развития АО “Башкирская содовая компания” (БСК). Встреча прошла под председательством главы республики Радия Хабирова.

Гендиректор БСК Эдуард Давыдов представил 10-летнюю программу развития предприятия. В период с 2021 по 2030 год в нее планируется инвестировать свыше 390 млрд рублей. Помимо модернизации действующего производства, будут проводиться экологические мероприятия, появятся новые цехи, а также концепт включает в себя возможность создания индустриальных парков. Отдельно Давыдов и Хабиров обговорили и рекультивацию “белых морей”, и улучшение трудовых условий работников. “Мы создадим для наших потребителей необходимую инфраструктуру, чтобы резиденты имели возможность производить из нашего сырья продукцию дальнейшего передела. Диверсификация производств позволит улучшить условия работы предприятия, даст дополнительные рабочие места”, - сказал Давыдов. По итогам встречи руководство Башкортостана приняло решение создать рабочую группу при правительстве. Она поможет поэтапному решению всех заявленных в программе вопросов и реализации новой концепции развития. Также будет разработана дорожная карта и меры господдержки. Детально программу рассмотрят во время «Инвестиционного часа» у Радия Хабирова 28 января 2021 года.

