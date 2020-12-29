В Уфе обсудили перспективы развития БСК

Гендиректор БСК Эдуард Давыдов представил 10-летнюю программу развития предприятия. В период с 2021 по 2030 год в нее планируется инвестировать свыше 390 млрд рублей. Помимо модернизации действующего производства, будут проводиться экологические мероприятия, появятся новые цехи, а также концепт включает в себя возможность создания индустриальных парков. Отдельно Давыдов и Хабиров обговорили и рекультивацию “белых морей”, и улучшение трудовых условий работников.