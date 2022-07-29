На Украине погиб ветеран ВО в Сирии удостоенный ордена Салавата Юлаева Дмитрий Иванов

На Украине погиб ветеран ВО в Сирии удостоенный ордена Салавата Юлаева Дмитрий Иванов
На Украине погиб ветеран ВО в Сирии удостоенный ордена Салавата Юлаева Дмитрий Иванов
Вчера, 10:05ОбществоИрина ДеревянчукФото: vk.com/amr_arhangel
С ветераном боевых действий в Сирии и обладателем множества госнаград России и Башкирии простились в Архангельском районе Башкирии 28 июля.

Вчера, 28 июля в Архангельском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции России на Украине командира комендантского взвода роты управления 12 гвардейской отдельной инженерной бригады ЦВО Дмитрия Иванова.

Дмитрий Иванов — профессиональный военный, который также являлся ветераном военных действий в Сирии. За годы военной службы Иванов получил немало государственных наград, среди которых и высшая госнаграда Башкирии — орден Салавата Юлаева и две медали Минобороны.

Дмитрию Иванову на момент гибели было 32 года, у него осталась жена и дочь.

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