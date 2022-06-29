Врач Кабычкин рассказал, какая обувь идеальна для офисных сотрудников в период жары

Офисных сотрудников проинформировали о том, какой обуви отдавать предпочтение в жаркую погоду. По словам Заслуженного врача России Андрея Кабычкина, в идеале обувь должна быть открытой либо матерчатой и обязательно — хорошо вентилируемой.

Кабычкин сообщил, что каблук должен быть от четырех сантиметров в высоту. Лучшими материалами для подошвы эксперт назвал кожу и пробку. NEWS.ru пишет, что при перемещениях по улицам в шлепанцах или босоножках следует придерживаться санитарно-гигиенических правил. Разумеется, в открытой обуви легче переносить зной, но доктор убедительно рекомендует надевать носки из хлопчатобумажной ткани. «Микротравмы кожи никто не отменял, — подчеркнул Кабычкин. — Вероятность инфицирования достаточно высока, поэтому просто на босу ногу — это моветон с точки зрения профилактической медицины. С точки зрения эстетики и красоты, конечно, можно надевать на босу ногу, но просто чаще придется мыть ноги и обрабатывать их антисептиком». Советы для сохранения здоровья дал офисным сотрудникам и ортопед Алексей Павлов. По его словам, негативных последствий сидячей работы будет намного меньше, если позаботиться о высоте стула. Он должен быть отрегулирован таким образом, чтобы бедра находились чуть выше коленей. Стопы при этом должны полностью стоять на полу, заявил врач. Эксперт акцентировал внимание на том, что из-за неправильной позы всегда возникает перенапряжение. Следовательно, к концу рабочего дня офисный сотрудник начинает страдать от болей в пояснице и бедрах, резюмировал Павлов.

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