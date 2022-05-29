Хабиров рассказал, кто командует в его семье

Глава Башкирии заявил, что не является самым главным в семье — «там командует супруга». Так, в эфире телеканала БСТ Радий Хабиров пояснил, что сам он больше занят на работе, а домашние обязанности и принятие множества важных для семьи решений лежат на плечах жены — Каринэ.