Тысячи школьников соревнуются в Просветительских играх общества «Знание»

Региональный этап первых всероссийских Просветительских игр для учеников старших классов близится к концу. Школьники соревнуются за право участвовать в финале, который пройдет в Москве в рамках Просветительского марафона «Новые горизонты».

Один из важнейших треков соревнований — социальный. Его участники выполняют добрые дела, включенные в программу игр на сайте ДОБРО.РФ. Наибольшей популярностью пользуются дела, связанные с городской средой, волонтерством, защитой природы, патриотизмом, творчеством. Об этом пишет tass.ru. В Просветительских играх, организованных обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, соревнуются десятки тысяч учащихся 9-11 классов и 1-2 курсов средних специальных учебных заведений. В проекте представлены все 85 регионов России. Наибольшее число участников представляют Белгородскую, Архангельскую, Московскую, Челябинскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Ростовскую, Оренбургскую, Волгоградскую и Брянскую области. Программа регионального этапа Просветительских игр состоит из восьми состязаний по шести трекам. Важнейшим из них считается трек «Социальная ответственность». Он поделен на два этапа, задачи одного из которых разработаны совместно с крупнейшей платформой добрых дел ДОБРО.РФ. Благодаря этому ресурсу ребята имеют возможность самостоятельно выбирать, какое из представленных добрых дел им выполнить. Большинство игроков проявляют интерес к добрым делам, связанным с городской средой. Другое популярное направление добрых дел — волонтерская деятельность. Участники Просветительских игр проявили активный интерес к заданиям Фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ и акции «Весенняя неделя добра». Эти мероприятия позволяют помочь реальными делами тем, кто нуждается в поддержке. Экологическая повестка тоже имеет большое значение для молодежи. Участники Просветительских игр с удовольствием работали на многочисленных субботниках. Популярными оказались и другие акции по защите природы. Четвертой по популярности среди игроков стала патриотическая тематика (основные мероприятия этого направления — акция «Георгиевская ленточка», волонтерское сопровождение «Бессмертного полка» и парада Победы). Пятым в списке идет творчество. Самым привлекательным мероприятием здесь оказалась программа «Студенческая весна».

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