Татьяна Минеева: Программа профподготовки повысит квалификацию персонала

С сегодняшнего дня в столице стартовал прием заявок на субсидирование профессиональной подготовки сотрудников, который продлится до 15 июля включительно. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева прокомментировала это событие.

По ее словам, на сегодняшний день люди — капитал любой компании независимо от размера бизнеса, и ключевой задачей в непростых экономических условиях является сохранение и усиление штатов, пишет vostokmedia.com. Минеева пояснила, что в любой сложной ситуации очень важно поддерживать основные бизнес-процессы, необходимые для роста и адаптации, а также повышения квалификации сотрудников. А льготные кредиты для выплаты зарплаты помогут сохранить штат, подчеркнула уполномоченный по защите прав предпринимателей города Москвы. Отмечается, что городские компании и индивидуальные предприниматели (ИП) имеют возможность вернуть часть суммы, внесенной по договорам об образовании, при этом компенсация распространяется на обучение, начавшееся не ранее 1 января 2021 года. Как сообщила Наталья Сергунина, московская мэрия по-прежнему поддерживает работодателей и готова возместить часть их затрат на обучение сотрудников. В прошлом году по этой программе было выделено порядка 47 млн рублей, резюмировала заммэра. Сергунина также пояснила, что субсидия может составить до 95% от суммы затрат на одного сотрудника, но не более 120 тысяч рублей за год. А сумма на одну компанию в общей сложности не должна превышать порог в 10 млн рублей. Данные субсидии могут получить предприятия Москвы, не относящиеся к государственным и муниципальным учреждениям, а также ИП, которые планируют пустить эти средства на профессиональную подготовку своих работников, с которыми у них заключены трудовые соглашения. Также власти могут вернуть часть средств, затраченных на повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников. Напомним, ранее в российской столице была утверждена программа организации временных и общественных работ, профессионального обучения и допобразования для работников городских предприятий, которые находятся под угрозой потери трудоустройства. Уточняется, что субсидии для организации временных работ смогут получить также и организации, готовые оборудовать временные рабочие места для работников других компаний. При этом персонал предприятий, привлекаемый к временным работам, помимо компенсации вынужденного простоя за счет работодателя, будет получать также допвыплаты из городской казны.

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