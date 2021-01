В Башкирии перенесли запуск «антиковидных паспортов». Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в республике.

Известно, что теперь они начнут действовать тогда, когда более 25% населения сделают прививку от коронавируса. При этом на обладателей QR-кода не будут распространяться региональные антиковидные ограничения. Напомним, ранее спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко высказалась против создания «антиковидных паспортов». Однако позже Радий Хабиров заявил, что, наверное, пересмотрят название — это будет или сертификат, или справка.

