Житель Башкирии потерял на вокзале сумку с миллионом рублей внутри, но вновь обрел ее

Житель Башкирии потерял на вокзале сумку с миллионом рублей внутри, но вновь обрел ее
Житель Башкирии потерял на вокзале сумку с миллионом рублей внутри, но вновь обрел ее
Вчера, 14:27ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Мужчина так торопился оплатить обучение ребенка в вузе, что забыл деньги на вокзале, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по ПФО 28 июля.

Во втором по величине городе Башкирии Стерлитамаке мужчина забыл на вокзале сумку с весьма ценным грузом. Ни много ни мало, в сумке был миллион рублей наличными, который предназначался на оплату обучения ребенка в высшем учебном заведении. Однако мужчина так спешил на электричку, что попросту позабыл свой ценный багаж на сиденьи на вокзале.

Однако зазевавшийся мужчина оказался настоящим счастливчиком, сотрудники вокзала сразу приметили «подозрительный предмет» и сообщили о нем сотрудникам полиции. Полицейские изучили запись камер наблюдения и дали объявление о находке, которое услышал владелец рюкзака особой ценности.

Мужчина позже пояснил, что со своей электрички сошел на первой же станции и на такси помчался на вокзал в Стерлитамаке, где его у полицейских и поджидала сумка с наличностью.

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