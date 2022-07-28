Глава РЭО Буцаев: Сертификация определит наиболее добросовестных переработчиков

Российский экологический оператор (РЭО) создал систему добровольной сертификации услуг по утилизации отходов, образовавшихся от использования товаров и упаковки. Действующие утилизаторы смогут пройти сертификацию и подтвердить свое соответствие.

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что новый механизм позволит отходообразователям отсечь те предприятия, которые не могут заниматься утилизацией отходов, передают vedomosti.ru. «Мы предлагаем рынку такой механизм, который позволит определить наиболее добросовестных участников отрасли», — сообщил Буцаев. По его словам, система внесена в реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации Росстандарта. Сертификацию предлагается проходить добровольно. Компании-утилизаторы могут подать заявку в Роскачество на проведение оценки оказываемых услуг и получить сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ППК «РЭО». Механизм предусматривает проведение двухэтапной проверки: документарной и анализа состояния производства. Директор по технологиям, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика ППК «РЭО» Олег Шияновский заявил, что такой механизм поможет отходообразователям найти утилизаторов, а тем подтвердить качество услуг. В декабре прошлого года РЭО и Роскачество договорились о сотрудничестве, в рамках которого планируется дальнейшее развитие системы экологической сертификации в России.

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