Резкое похолодание спрогнозировали в Башкирии уже завтра

Резкое похолодание спрогнозировали в Башкирии уже завтра
Резкое похолодание спрогнозировали в Башкирии уже завтра
Сегодня, 09:17ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О грядущем похолодании, а вместе с ним дождях и заморозках в республике сообщает 28 июня Башгидрометцентр

Похолодание в республике наступит уже в ближайшие сутки. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.

По словам специалистов, температура воздуха днем составит в среднем +15…+21°, ночью — +5…+11°. Отмечается при этом, что местами в республике пройдут дожди, а в горных районах возможны заморозки.

Показатели среднемесячной температуры составят в среднем на 2-4° ниже нормы, которая составляет примерно +17…+19°.

Отметим, что июнь этого года в республике выдался по-настоящему дождливым. Так, из-за ливня, прошедшего в Уфе несколькими днями ранее, затопило дворы жилых домов и автомобильные дороги.

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