Нерабочие ливневки и вода со всех улиц: июньский ливень затопил дороги и дворы в Уфе

Вчера, 23 июня, в Уфе почти весь вечер не переставая шли дожди. Жители с всех районов города делились кадрами последствий непогоды — затопленные дороги, доры и даже подъезды.
Так, жители дома по улице Интернациональной в Черниковке оказались окружены лужами из-за нерабочей ливневки. Жители отмечают, что ситуация повторяется из года в год.
— Наш многострадальный дом по улице Интернациональная 125. Ливневка не работает. Не можем даже из дома выйти, пишут жители.
Сама улица Интернациональная мало чем отличается. На кадрах видеозаписи видно, что проезжая часть полностью оказалась под водой и стала больше напоминать реку. Автомобилистам не остается другого выхода, как рассекать затопленные дороги, хотя в данном случае более уместны были бы лодки.
Аналогичная ситуация и соседней улице — Вологодской. Так, местный житель приглашает всех, кто этим летом хотел отправиться на морские берега, посетить улицу Вологодскую. На кадрах также видно, что пешеходы за неимением альтернативы дорогу переходят «вплавь», в частности, подростку вода достает почти до колена.
На Первомайской улице последствия проливного дождя не такие серьезные, по крайней мере, глубина луж значительно меньше.
Депутат Госсобрания Башкирии Лия Хафизова на своей странице поделилась кадрами с улицы Орджоникидзе. Жители дома № 19/2 сообщают, что к ним стекает вода со всех улиц, которые расположены выше. Подчеркивается, что были установлены два лежачих полицейских со стоком на газоны, однако, судя по кадрам, от потопов жителей дома они не спасли.
Так, автор видеоролика сообщает, что вода спустилась и в подвал дома, а ранее затапливало и лифт. На кадрах также видно, что вода достигает икр ног человека.
Отметим, ливень в некоторых районах Уфы сопровождался и сильным ветром. Пользователи соцсетей сообщают, что в ехать по дорогам в данных погодных условия было действительно страшно.
Напомним, что похожая ситуация в Башкирии была в еще начале июня, тогда в море в Уфе образовалось В Демском районе, а в Бижбулякском, Чишминском районах и Давлеканово под водой оказались придомовые участки и огороды. Обеспокоенные жители сообщали на видео, что после ливней на грядках «ничего не останется». Кроме того, затоплены оказались дороги, на которых участках образовались и водопады — вода с моста стекала вниз на проезжую часть.