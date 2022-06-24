Нерабочие ливневки и вода со всех улиц: июньский ливень затопил дороги и дворы в Уфе

Весь июнь в Башкирии не прекращаются дожди. В начале месяца из-за ливней «поплыли» многие районы республики, в частности, были затоплены огороды, дороги и придомовые участки. Вчерашняя непогода в Уфе также превратила дороги в моря, а жителей города вынудила добираться до дома буквально вплавь.

Вчера, 23 июня, в Уфе почти весь вечер не переставая шли дожди. Жители с всех районов города делились кадрами последствий непогоды — затопленные дороги, доры и даже подъезды. Так, жители дома по улице Интернациональной в Черниковке оказались окружены лужами из-за нерабочей ливневки. Жители отмечают, что ситуация повторяется из года в год. — Наш многострадальный дом по улице Интернациональная 125. Ливневка не работает. Не можем даже из дома выйти, пишут жители. Последствия ливня во дворе дома №125 по улице Интернациональная. Сама улица Интернациональная мало чем отличается. На кадрах видеозаписи видно, что проезжая часть полностью оказалась под водой и стала больше напоминать реку. Автомобилистам не остается другого выхода, как рассекать затопленные дороги, хотя в данном случае более уместны были бы лодки. Аналогичная ситуация и соседней улице — Вологодской. Так, местный житель приглашает всех, кто этим летом хотел отправиться на морские берега, посетить улицу Вологодскую. На кадрах также видно, что пешеходы за неимением альтернативы дорогу переходят «вплавь», в частности, подростку вода достает почти до колена. Видео: vk.com Видео: vk.com На Первомайской улице последствия проливного дождя не такие серьезные, по крайней мере, глубина луж значительно меньше. Видео: vk.com Депутат Госсобрания Башкирии Лия Хафизова на своей странице поделилась кадрами с улицы Орджоникидзе. Жители дома № 19/2 сообщают, что к ним стекает вода со всех улиц, которые расположены выше. Подчеркивается, что были установлены два лежачих полицейских со стоком на газоны, однако, судя по кадрам, от потопов жителей дома они не спасли. Так, автор видеоролика сообщает, что вода спустилась и в подвал дома, а ранее затапливало и лифт. На кадрах также видно, что вода достигает икр ног человека. Видео: vk.com Отметим, ливень в некоторых районах Уфы сопровождался и сильным ветром. Пользователи соцсетей сообщают, что в ехать по дорогам в данных погодных условия было действительно страшно. Напомним, что похожая ситуация в Башкирии была в еще начале июня, тогда в море в Уфе образовалось В Демском районе, а в Бижбулякском, Чишминском районах и Давлеканово под водой оказались придомовые участки и огороды. Обеспокоенные жители сообщали на видео, что после ливней на грядках «ничего не останется». Кроме того, затоплены оказались дороги, на которых участках образовались и водопады — вода с моста стекала вниз на проезжую часть.

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