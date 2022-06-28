Присоединение Крыма вошло в число «20 главных событий России за 20 лет»

Присоединение Крыма вошло в число «20 главных событий России за 20 лет»
Присоединение Крыма вошло в число «20 главных событий России за 20 лет»
Сегодня, 13:57ОбществоФото: piqsels.com
Холдинг 1MI представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Задача социологов, журналистов и политических аналитиков установить, какие моменты современной истории в максимальной степени повлияли на жизнь молодых людей. Проект поддерживает АНО «Институт развития интернета».

Как сообщает rostovgazeta.ru, в 2014 году референдум с участием жителей Крыма и Севастополя показал их желание быть в составе России. В результате РФ приобрела стратегически важную в военном и экономическом плане территорию: Севастополь с базой Черноморского флота, другие глубоководные морские порты Крыма, еще советскую промышленную базу.

Предстояло серьезно поработать над интеграцией Крыма в российскую экономику. Сразу же был дан старт многомиллиардным инфраструктурным проектам. Речь о мосте через Керченский пролив, соединившем полуостров с материком, энергомосте, обеспечившем новый регион электроэнергией, масштабном строительстве трассы «Таврида», реконструкции аэропорта.

Из Крыма пошло большое количество товаров, прежде всего сельскохозяйственных, обеспечивая приток денег, а значит, рост налогов и появление новых рабочих мест. По новому мосту поехали туристы, а туризм лежит в основе экономики этого региона.

За годы, прошедшие после присоединения Крыма к России, в республике было построено свыше 40 новых объектов инфраструктуры туризма. Речь о музеях, парках развлечений и многом другом. Был дан старт программам по поддержке отдыха в Крыму, в том числе туристическому кешбэку.

К 2018 году общее количество туристов в Крыму после того, как он оказался в составе РФ, выросло на 76 процентов. А в прошлом году их количество перевалило отметку 9,5 миллиона в год.

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