Присоединение Крыма вошло в число «20 главных событий России за 20 лет»

Как сообщает rostovgazeta.ru, в 2014 году референдум с участием жителей Крыма и Севастополя показал их желание быть в составе России. В результате РФ приобрела стратегически важную в военном и экономическом плане территорию: Севастополь с базой Черноморского флота, другие глубоководные морские порты Крыма, еще советскую промышленную базу.
Предстояло серьезно поработать над интеграцией Крыма в российскую экономику. Сразу же был дан старт многомиллиардным инфраструктурным проектам. Речь о мосте через Керченский пролив, соединившем полуостров с материком, энергомосте, обеспечившем новый регион электроэнергией, масштабном строительстве трассы «Таврида», реконструкции аэропорта.
Из Крыма пошло большое количество товаров, прежде всего сельскохозяйственных, обеспечивая приток денег, а значит, рост налогов и появление новых рабочих мест. По новому мосту поехали туристы, а туризм лежит в основе экономики этого региона.
За годы, прошедшие после присоединения Крыма к России, в республике было построено свыше 40 новых объектов инфраструктуры туризма. Речь о музеях, парках развлечений и многом другом. Был дан старт программам по поддержке отдыха в Крыму, в том числе туристическому кешбэку.
К 2018 году общее количество туристов в Крыму после того, как он оказался в составе РФ, выросло на 76 процентов. А в прошлом году их количество перевалило отметку 9,5 миллиона в год.