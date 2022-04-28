Жители Башкирии сообщают о задержке зарплаты в первом квартале года

Известно, что больше всего о задержке указывали работники сферы искусства, развлечения и масс-медиа — 31%, далее туризм, гостиницы, рестораны — 29%, о нарушении графика выплаты зарплат в сфере строительства и недвижимости сообщило 28% респондентов, и только 6% респондентов указали, что столкнулись с задержкой зарплаты на госслужбе и в сфере добычи сырья.