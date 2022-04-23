В Уфе массовые сокращения провели 5% работодателей

В Уфе массовые сокращения провели 5% работодателей
В Уфе массовые сокращения провели 5% работодателей
Вчера, 13:09ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В Уфе 5% работодателей провели массовые сокращения, аналогичные планы у еще 1% фирм, сообщают аналитики SuperJob.

Аналитики портала SuperJob в период с 4 по 20 апреля провели опрос среди уфимских работодателей на тему сокращения сотрудников. Так, 77% организаций не увольняли сотрудников и не планируют это делать, еще 11% работодателей сообщают, что в организации была проведена небольшая оптимизация численности персонала.

Тем временем, 5% фирм провели массовые сокращения сотрудников. Кроме того, в планах у 2% фирм провести точечные сокращения, а у 1% — массовые.

Ранее, Минтруд Башкирии заявлял, что в республике под угрозой увольнения находятся около 15 тысяч человек, тем не менее ситуация на рынке оценивается как стабильная.

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