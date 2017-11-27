В Башкирии чиновники не дали подросткам автобус для поездки на соревнования

Возмущенные родители юных спортсменов пожаловались на бездушное отношение руководства отдела образования города Сибая.

В интернете опубликовано открытое письмо родителей 12-летних участников баскетбольной команды Детско-юношеской спортивной школы Сибая, адресованное главе города. Об этом сообщил Городской портал СИБАЙ 24 | Новости Сибая.

Авторы послания сообщили о неприятной ситуации, в которую они попали в период подготовки к выездному чемпионату, который проходил в городе Салавате. Этим соревнованиям предшествовали отборочные туры городского уровня, в которых подростки одолели всех соперников и доказали, что достойны защищать честь республики в состязаниях с ребятами из Екатеринбурга, Челябинска, Самары и Казани.

При этом руководство школы и родители юных сибайских баскетболистов неожиданно столкнулись с серьезной организационной проблемой.

- Руководство сибайского отдела образования сочло эти соревнования настолько незначительными, что отказало в выделении автобуса для поездки команды. В итоге ребята поехали на необорудованном транспорте, - сообщается в открытом письме родителей. - Не желая сдаваться без боя, родители сами наняли коммерческий транспорт и заплатили за него 20 тысяч рублей, помимо прочих расходов. Наверно излишне говорить, что спортсмены из вышеуказанных городов прибыли организованно, на комфортабельных автобусах. Видимо, спортивная честь для них не пустой звук.

Возмущению родителей таким отношением чиновников к их детям нет предела. Особенно если вспомнить, что прошел всего лишь год с ДТП в Ханты-Мансийском Автономном Округе, когда в аварии погибли юные спортсмены и тренеры, также отправившиеся на соревнования на случайном транспорте. В своем открытом письме на имя нового главы Сибая они попросили проявить больше внимания к поддержке юных спортсменов и развитию спорта.

Юным баскетболистам предстоят в ближайшее время следующие выездные соревнования в Салавате, Самаре, Челябинске, Екатеринбурге и Казани. Вместе с родителями они надеются на более чуткое отношение со стороны руководства города и местного отдела образования.

Получить оперативный комментарий в отделе образования города пока не удалось. Как сообщили в приемной, руководитель ведомства находится на оперативке в администрации города, пока неизвестно, кто будет заниматься рассмотрением данной жалобы.