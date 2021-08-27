Суд отказал уфимской активистке в удовлетворении иска против избирательной комиссии

Напомним, ранее Яковлева выдвинула свою кандидатуру в депутаты в качестве самовыдвиженца. Она собрала 229 голосов жителей избирательного округа из необходимых 208. В конце июля прошла комиссия по проверке подписей, которая заключила, что 22 голоса не соответствуют правилам сбора подписей, и приняла только 207. По мнению активистки, избирательная комиссия совместно с МВД и экспертами выполняют поручения «сверху» и решила продолжить бороться за участие в выборах, подав иск на избирательную комиссию.