В Башкирии за полгода уничтожили свыше ста тысяч килограмм растительных наркотиков

За первое полугодие 2022 года на территории республики было уничтожено свыше 110 тысяч килограммов наркотиков различного происхождения. Данные статистики были опубликованы на портале ЕМИСС.
Сообщается, что суммарно за первые шесть месяцев текущего года было уничтожено 111 114 килограммов дикорастущей конопли и порядка шести килограммов мака, в результате чего от запрещённых растений были расчищены 35 гектаров земельных площадей.
Напомним, несколькими месяцами ранее в Башкирии сотрудники правоохранительных органов задержали уфимца, оборудовавшего теплицу на своём садовом участке под выращивание нелегальных растений. В отношении мужчины были заведены два уголовных дела.
Также в апреле прошлого года в республике задержали влюблённую пару с 12 килограммами наркотических веществ. В ходе обыска было выявлено, что наркотики от гашиша до кокаина хранились в вещевом шкафу.