«Рексофт» займется стратегическим консалтингом внутри группы

Как считает главред научного издания InScience.News, кандидат физико-математических наук, сооснователь ряда блокчейн-проектов Николай Подорванюк, присоединение российской команды Accenture выглядит логичным шагом. По его мнению, компетенции в области бизнес-архитектуры, трансформационного и технологического консалтинга являются основными для любого бизнеса, который претендует на роль партнера, способного спроектировать и реализовать бизнес-трансформацию любого уровня сложности, охватить всю цепочку от концепции и стратегии до внедрения изменений и поддержки.