«Рексофт» займется стратегическим консалтингом внутри группы

«Рексофт» займется стратегическим консалтингом внутри группы
«Рексофт» займется стратегическим консалтингом внутри группы
Вчера, 17:09ОбществоФото: piqsels.com
Российский разработчик цифровых решений «Рексофт» (40% акций принадлежит группе «Интеррос» Владимира Потанина) создает новый бизнес-юнит вместе с российской командой стратегического консалтинга Accenture.

Комментируя событие, глава «Рексофт» Александр Егоров рассказал, что после начала сотрудничества с «Интерросом» группа «Рексофт» встала на путь масштабирования бизнеса. В частности, было подписано соглашение с командой стратегического консалтинга российского подразделения Accenture, которая будет развивать в структуре «Рексофт» направление трансформационного и стратегического консалтинга, передает expert.ru.

Руководителем нового консалтингового подразделения в группе станет Андрей Скорочкин. Это направление поможет обеспечить синергию во время работы над проектами комплексной трансформации бизнеса.

«Интеррос» сейчас осваивает цифровое направление: ранее токенизационная платформа «Атомайз Россия», в которую инвестирует группа, совместно с Росбанком выпустила первый ЦФА — токен на палладий.

Как считает главред научного издания InScience.News, кандидат физико-математических наук, сооснователь ряда блокчейн-проектов Николай Подорванюк, присоединение российской команды Accenture выглядит логичным шагом. По его мнению, компетенции в области бизнес-архитектуры, трансформационного и технологического консалтинга являются основными для любого бизнеса, который претендует на роль партнера, способного спроектировать и реализовать бизнес-трансформацию любого уровня сложности, охватить всю цепочку от концепции и стратегии до внедрения изменений и поддержки.

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