В ЕС могут отказаться от права вето во внешнеполитических вопросах

По словам политика, против отмены права вето в данных вопросах выступают восточноевропейские члены Евросоюза, передает iz.ru.
Разговоры об отмене консенсуса начались после того, как из-за позиции Венгрии в ЕС затянулся процесс принятия шестого пакета санкций против России. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 9 мая заявила, что Евросоюзу предстоит пересмотреть правило консенсуса.
Официальный представитель комитета по конституционным вопросам (AFCO) Европарламента заявил, что рассматривается возможность перехода от консенсуса к голосованию квалифицированным большинством в таких вопросах, как санкции.