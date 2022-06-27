В ЕС могут отказаться от права вето во внешнеполитических вопросах

Один из евродепутатов сообщил, что ЕС рассматривает возможность отказа от единогласного принятия решений в налоговой, климатической, энергетической и внешней политике.

По словам политика, против отмены права вето в данных вопросах выступают восточноевропейские члены Евросоюза, передает iz.ru. Разговоры об отмене консенсуса начались после того, как из-за позиции Венгрии в ЕС затянулся процесс принятия шестого пакета санкций против России. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 9 мая заявила, что Евросоюзу предстоит пересмотреть правило консенсуса. Официальный представитель комитета по конституционным вопросам (AFCO) Европарламента заявил, что рассматривается возможность перехода от консенсуса к голосованию квалифицированным большинством в таких вопросах, как санкции.

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