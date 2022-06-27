Цифровизация государства вошла в «20 главных событий России за 20 лет»

Как сообщает newsnn.ru, в РФ начало строительства цифрового государства и экономики относится к 2002 году, когда стартовал проект «Электронное правительство», с помощью которого быстрее могут работать госорганы, более оперативно и четко идет обмен информацией и документами, процесс принятия решений.
Жители страны ощущают преимущества данного проекта, пользуясь порталом госуслуг, позволяющим в удаленном режиме получать различные виды справок. Там возможны подача налоговой декларации, запрос вычета, льгот и многое другое. В течение года данные услуги бывают востребованы свыше 25 миллионов раз.
В 2020 году количество государственных компаний, которые разработали цифровую стратегию, составило 48 процентов. А в среднем цифровизация процессов по всем отраслям достигла 54 процентов. Роль лидеров принадлежит банкам и финансовым организациям, ЖКХ, телекоммуникациям, страхованию и нефтегазовой отрасли.
Еще десяток лет назад частные переводы шли несколько дней, а от одной организации к другой еще дольше. Сегодня деньги оказываются на карте получателя моментально. Удаленно доступны открытие счета, заказ кредитной карты, покупка страхового полиса.
В российских городах применение умных технологий стало привычным во всех сферах. Так, в ЖКХ автоматически снимаются показания счетчиков и идет поиск протечек в коммуникациях под землей.
Активно новые технологии применяет и промышленность. Так, с помощью беспилотных грузовиков идет перевозка грузов на территории Магнитогорского металлургического комбината. Об аналогичном проекте объявили на КамАЗе. В аграрном секторе умные дроны отслеживают, как растут посевы, ведут борьбу с вредителями и сорняками. На заводах за счет внедрения роботов проще и быстрее идет сборка, ими выполняется самая тяжелая и опасная работа.
Сегодня в РФ рассматривают возможность того, что люди станут получать госуслуги с помощью голоса. Речь идет о разработке необходимых каждому человеку 25 суперсервисов, возможностями которых смогут воспользоваться все люди, без необходимости посещать госорганы.
Старт двум таким сервисам уже дан. Один помогает подать заявку на поступление в вуз онлайн. Этой возможностью россияне в прошлом году воспользовались 70 тысяч раз, отправив заявления в 54 вуза. А 220 тысяч жителей страны скачали себе приложение «Помощник ОСАГО», позволяющее оформить европротокол о ДТП онлайн.