Цифровизация государства вошла в «20 главных событий России за 20 лет»

Цифровизация государства вошла в «20 главных событий России за 20 лет»
Цифровизация государства вошла в «20 главных событий России за 20 лет»
Сегодня, 14:22ОбществоФото: pixabay.com
Холдингом 1MI представлен национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Его поддерживает АНО «Институт развития интернета».

Как сообщает newsnn.ru, в РФ начало строительства цифрового государства и экономики относится к 2002 году, когда стартовал проект «Электронное правительство», с помощью которого быстрее могут работать госорганы, более оперативно и четко идет обмен информацией и документами, процесс принятия решений.

Жители страны ощущают преимущества данного проекта, пользуясь порталом госуслуг, позволяющим в удаленном режиме получать различные виды справок. Там возможны подача налоговой декларации, запрос вычета, льгот и многое другое. В течение года данные услуги бывают востребованы свыше 25 миллионов раз.

В 2020 году количество государственных компаний, которые разработали цифровую стратегию, составило 48 процентов. А в среднем цифровизация процессов по всем отраслям достигла 54 процентов. Роль лидеров принадлежит банкам и финансовым организациям, ЖКХ, телекоммуникациям, страхованию и нефтегазовой отрасли.

Еще десяток лет назад частные переводы шли несколько дней, а от одной организации к другой еще дольше. Сегодня деньги оказываются на карте получателя моментально. Удаленно доступны открытие счета, заказ кредитной карты, покупка страхового полиса.

В российских городах применение умных технологий стало привычным во всех сферах. Так, в ЖКХ автоматически снимаются показания счетчиков и идет поиск протечек в коммуникациях под землей.

Активно новые технологии применяет и промышленность. Так, с помощью беспилотных грузовиков идет перевозка грузов на территории Магнитогорского металлургического комбината. Об аналогичном проекте объявили на КамАЗе. В аграрном секторе умные дроны отслеживают, как растут посевы, ведут борьбу с вредителями и сорняками. На заводах за счет внедрения роботов проще и быстрее идет сборка, ими выполняется самая тяжелая и опасная работа.

Сегодня в РФ рассматривают возможность того, что люди станут получать госуслуги с помощью голоса. Речь идет о разработке необходимых каждому человеку 25 суперсервисов, возможностями которых смогут воспользоваться все люди, без необходимости посещать госорганы.

Старт двум таким сервисам уже дан. Один помогает подать заявку на поступление в вуз онлайн. Этой возможностью россияне в прошлом году воспользовались 70 тысяч раз, отправив заявления в 54 вуза. А 220 тысяч жителей страны скачали себе приложение «Помощник ОСАГО», позволяющее оформить европротокол о ДТП онлайн.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы