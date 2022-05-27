В Москве проходит суперфинал конкурса «Лидеры России»

Лидер платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров пожелал участникам показать свои самые сильные стороны и выложиться по максимуму, сообщает newsnn.ru.
В свою очередь первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко сказал, что конкурс инициировал Владимир Путин, который выстраивает систему отбора самых лучших управленцев для разных сфер. Кириенко отметил, что проект открывает перед участниками уникальные возможности.
Отмечается, что до суперфинала дошли граждане из Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Ранее они стали лучшими в треках, посвященных темам госуправления, здравоохранения, IT, промышленности и других. Имена победителей станут известны 29 мая.
Сообщается, что на мероприятии выступили мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. 27 и 28 мая участникам нужно будет побороться в очных оценочных конкурсах, по результатам которых будут выбраны 100 победителей.