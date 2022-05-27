Минздрав Башкирии высказался о пациенте с открытым туберкулезом в детской больнице

Минздрав Башкирии высказался о пациенте с открытым туберкулезом в детской больнице
Минздрав Башкирии высказался о пациенте с открытым туберкулезом в детской больнице
27 мая, 15:50ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Изначально пациенту поставили диагноз пневмония, с которым он находился на стационарном лечении в детской клинической больнице № 17 более одной недели, сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Минздрав Башкирии прокомментировал инцидент в детской клинической больнице № 17. По словам родителей, в апреле врачи поместили в палату педиатрического отделения пациента с открытой формой туберкулеза.

Так, в ведомстве заявили, что на стационарном лечении с диагнозом «пневмония» ребенок находился девять дней. Утверждается, что врачами были «проведены лечебно-диагностические и лечебные мероприятия в полном объеме» и пациент был выписан с улучшениями. Кроме того, во время лечения при диагностических процедурах подозрений на туберкулез обнаружено не было.

— Мама ребенка при поступлении и в дальнейшем, при нахождении ребенка на стационарном лечении, скрывала факт о контакте с инфекционным больным (по туберкулезу), заявили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

То, что все это время диагноз был неверный, выяснилось спустя две недели после выписки — на приеме у врача-фтизиатра в поликлинике.

Так, по данным Минздрава Башкирии, в результате было проведение эпидемиологическое расследование, был составлен список контактных пациентов и проведена заключительная дезинфекция. «Случаев инфицирования выявлено не было», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что о том, что пациенты детской клинической больницы № 17 оказались под угрозой заражения туберкулезом, Mkset сообщил отец одного из пациента. В частности, по словам Евгения, в одно время с сыном и его женой, но в соседней палате лежал ребенок с открытой формой туберкулеза. Как предположил уфимец, врачи не знали о диагнозе своего пациента.

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