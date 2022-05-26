В детской больнице в Уфе родители детей обнаружили ребенка с открытым туберкулезом

Евгений рассказывает, что его жена и ребенок лежали в палате педиатрического отделения в период с 4 по 11 апреля. По его словам, в одно время с ними, но в соседней палате, находился ребенок с открытой формой туберкулеза. Мужчина предполагает, что ни врачи, ни родители не знали о диагнозе маленького пациента.