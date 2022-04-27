Какое жильё пользуется в Уфе наибольшим спросом?

— На сегодняшний день в центре наблюдается острый дефицит свободных участков под застройку. Поэтому спрос на качественные новостройки в этой локации многократно превышает предложение. В особенности мало вариантов у тех, кто хочет купить квартиру от застройщика, например, по льготной или семейной ипотеке, но не готов рассматривать варианты на котловане и ждать 2-3 года пока завершится строительство. В этом случае стоит рассмотреть покупку в жилом комплексе Grand& Grand. Конечно ажиотажный спрос, который был в прошлом году и в первом квартале этого сильно сократил количество свободных квартир, но в ЖК Grand& Grand ещё есть выбор, как небольших однокомнатных квартир, так и просторных 4С планировок. Он не только отвечает всем критериям бизнес-класса и располагается в удачном месте, но и находится на завершающей стадии строительства. Отметить новоселье можно будет уже в следующем году, — отметил Шенгелия Рамаз Тимуриевич, руководитель департамента новостроек АН «Этажи».