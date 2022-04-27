Какое жильё пользуется в Уфе наибольшим спросом?

В чем главные плюсы этой локации и на какие проекты стоит обратить внимание? Рассказывают эксперты рынка недвижимости.
— Центр Уфы наиболее популярен в сегменте недвижимости бизнес-класса и по-прежнему остается одним из самых привлекательных районов города. Высокий спрос определяют несколько объективных причин: престиж, комфорт и безопасность, высокая транспортная доступность и конечно же окружение. Люди искусства традиционно выбирают этот район для жизни из-за его неповторимой атмосферы, а бизнесмены — из-за высокой деловой активности в этой локации и экономии времени на дорогу. Недвижимость в историческом центре — не только удачный выбор места для жизни, но и перспективная, выгодная и высоколиквидная инвестиция, — рассказал Роберт Тагиров, Управляющий партнёр Art Estate Group.
Вот только с жилым фондом в центре не все просто. Большая часть расположенных здесь зданий построена еще в советские времена. Проходные дворы, старые подъезды, не удобные планировки и устаревшие коммуникации, при таких данных сложно представить себе высокий уровень комфорта. Да и денег в ремонт квартиры придётся вложить не мало.
— На сегодняшний день в центре наблюдается острый дефицит свободных участков под застройку. Поэтому спрос на качественные новостройки в этой локации многократно превышает предложение. В особенности мало вариантов у тех, кто хочет купить квартиру от застройщика, например, по льготной или семейной ипотеке, но не готов рассматривать варианты на котловане и ждать 2-3 года пока завершится строительство. В этом случае стоит рассмотреть покупку в жилом комплексе Grand& Grand. Конечно ажиотажный спрос, который был в прошлом году и в первом квартале этого сильно сократил количество свободных квартир, но в ЖК Grand& Grand ещё есть выбор, как небольших однокомнатных квартир, так и просторных 4С планировок. Он не только отвечает всем критериям бизнес-класса и располагается в удачном месте, но и находится на завершающей стадии строительства. Отметить новоселье можно будет уже в следующем году, — отметил Шенгелия Рамаз Тимуриевич, руководитель департамента новостроек АН «Этажи».
Grand& Grand — это симбиоз металла и стекла, который делает внешний вид зданий современным, дорогим и элегантным. Построенный на стыке исторического и географического центров города, с великолепными видами на панораму Уфы жилой комплекс Grand& Grand создан для тех, кому нравится жить красиво.
— Мы искренне считаем, что наши жильцы достойны самого лучшего, поэтому каждый наш жилой комплекс продуман до мелочей и Grand& Grand не является исключением. Здесь предусмотрено всё для вашего комфорта и безопасности: авторская архитектура, система централизованного кондиционирования, закрытый двор и интеллектуальная система безопасности, атмосфера уюта и гармонии в парадном вестибюле, и эксклюзивное благоустройство с детскими и спортивными площадками, зоной барбекю, уютными беседками для тех, кто предпочитает спокойный отдых и скейтпарком для подростков — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Почувствовать свою привилегированность вы можете еще на этапе покупки. Такую возможность даёт уникальная программа «Привилегия», разработанная ГК «Первый Трест».
— Размер выгоды рассчитывается индивидуально, и зависит от выбранных позиций, но на сегодняшний день ваша максимальная выгода при покупке квартиры, паркинга и кладовки в ЖК Grand& Grand может составить до 1 000 000 рублей. — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест», уточнив, что выгода до 1 033 575 руб. рассчитывается по программе «Привилегия» (ЖК Grand& Grand. Секция В. 3-комнатная студия № 506. Общая площадь 101,31 м². Кладовая № 37. Секция Д. Общая площадь 12,26 м². Машиноместо № 89. Секция Д. Общая площадь 21,6 м². Актуальные цены на 26.04.2022 г. Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «Небо Столицы». Проектная декларация: наш. дом.рф)
Также важно отметить, что возведение комплекса ведётся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» и покупка квартиры в ЖК Grand& Grand безопасна даже на любом этапе строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием эскроу-счетов являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на эскроу счетах, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом.
Узнать подробности о жилом комплексе Grand& Grand, выбрать идеальную планировку, уточнить условия программы «Привилегия» и стать владельцем недвижимости в одной из лучших локаций Уфы можно по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. 50-летия Октября, 15 к. 1, ул. Энтузиастов, 9 (вход с улицы Р. Нуреева). Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111.
Справка о компании: ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит более 400 000 кв. м в Уфе. Более подробную информацию о строящихся жилых комплексах вы можете узнать на сайте.