Владимир Литвиненко призвал к оздоровлению энергетики в России

Ректор Санкт-Петербургского горного университета на заседании общественного совета Минэнерго сделал заявление о необходимости усиления централизации регулирования ТЭК со стороны российского правительства. Он считает, что это повысит эффективность деятельности добывающих и перерабатывающих предприятий.

Как пишет «Форпост Северо-Запад», Владимир Литвиненко отметил, что объектом рыночного регулирования со стороны властей должен быть не бизнес, а механизмы стратегического развития. Проведение их оптимизации, формирование условий для повышения устойчивости отрасли – одна из самых главных задач, стоящих сегодня перед государством. Но решить ее получится только в том случае, если в законах закрепить соответствующие функции за одним вице-премьером. «В настоящее время регулирование минерально-сырьевого комплекса со стороны государства далеко от идеала. В правительстве нет единого центра, который устанавливал бы понятные для всех участников рынка правила игры и контролировал бы их исполнение. Контроль разных секторов, которые составляют основу электроэнергетики, лежит на разных министерствах и ведомствах. Координация между ними зачастую недостаточная, поскольку они находятся в подчинении четырех разных вице-премьеров. Это лишает нас мобильности при принятии решений, что отрицательно сказывается на приросте запасов, коэффициенте извлечения нефти, невысоком КПД работы теплоэлектростанций и так далее», - заявил Литвиненко. Он также подчеркнул, что «работу, направленную на разумную централизацию, следует начать прямо сейчас». Ее итогом должно стать создание вертикали рыночного регулирования со стороны властей. В ином случае мы рискуем лишиться статуса одного из лидеров на глобальном рынке электроэнергетики. А федеральный бюджет потеряет существенную часть экспортных доходов.

