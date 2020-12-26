Владимир Литвиненко призвал к оздоровлению энергетики в России

«В настоящее время регулирование минерально-сырьевого комплекса со стороны государства далеко от идеала. В правительстве нет единого центра, который устанавливал бы понятные для всех участников рынка правила игры и контролировал бы их исполнение. Контроль разных секторов, которые составляют основу электроэнергетики, лежит на разных министерствах и ведомствах. Координация между ними зачастую недостаточная, поскольку они находятся в подчинении четырех разных вице-премьеров. Это лишает нас мобильности при принятии решений, что отрицательно сказывается на приросте запасов, коэффициенте извлечения нефти, невысоком КПД работы теплоэлектростанций и так далее», - заявил Литвиненко.