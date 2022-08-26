В Башкирии в этом году модернизируют 10 кинозалов

По данным ведомства, всего с 2015 года в регионе открыто 47 кинозалов, в том числе 19 — на средства нацпроекта «Культура». В настоящее время современные кинозалы отсутствуют в девяти районах республики. В этих муниципалитетах показы фильмов осуществляются с помощью киномобилей.