Программы развития стартап-студий 35 российских вузов изучат в ходе отбора заявок

Заявки, которые были поданы 35 российскими вузами, представляющими 27 регионов страны, рассмотрят в ходе конкурсного отбора, на котором изучат программы развития стартап-студий. Он предусмотрен стартовавшим в июле федеральным проектом «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Как сообщает newsnn.ru, реализацией программы, которая нацелена на создание стартап-студий, занимаются вместе Минобрнауки РФ и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. По мнению главы министерства Валерия Фалькова, появление новых стартап-студий способствует тому, чтобы можно было обеспечить экономическую безопасность России и ее технологический суверенитет. Программой предусмотрено создание силами студентов под руководством наставников прогрессивных стартапов в различных сферах и их последующая реализация. География вузов, которые подали заявки на конкурс, весьма широка, и простирается от Калининграда до Владивостока. Экспертам предстоит отобрать 15 наиболее сильных проектов, которые заявителям нужно будет очно защищать перед членами строгой комиссии. Затем каждый из победителей поставит подпись под соответствующим инвестиционным соглашением. Все это должно быть завершено до ноября. В этом году на то, чтобы начали работать первые стартап-студии в вузах России, будет направлено полтора миллиарда рублей. По предположению гендиректора Фонда инфраструктурных и образовательных программ Руслана Титова, с появлением нового механизм будет ускоренно формироваться технологический суверенитет России. Участники новых стартап-студий смогут быстро проверять технологические гипотезы и бизнес-идеи и в массовом порядке запускать технологические компании. Которые затем будут работать над оперативным внедрением инновационных решений в самых разных областях экономики РФ. Заявки на конкурсный отбор подавались вузами и консорциумами, которые нацелены на создание на их базе университетских стартап-студий. В составе консорциума предусмотрено участие не только различных учебных заведений, но и физических и юридических лиц. Возникновение в университетах стартап-студий сулит выгоду и самим учебным заведениям, поскольку их ждет превращение в центры, где станут готовить предпринимателей. Последние смогут работать не только в своем регионе, но и за его пределами. Ими заинтересуются новые бизнес-партнеры, а студентам таким образом привьют активную предпринимательскую позицию. К инвесторам же, которым предстоит реализовывать проекты, разработанные в стартап-студиях, придут новые обученные команды, у которых будет возможность работать с проверенными бизнес-гипотезами и прототипами продуктов.

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