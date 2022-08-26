Две реки в Башкирии расчищают в рамках нацпроекта «Экология»

Работы на Дёме сейчас на начальной стадии. На объекте формируют карты намыва, перед основным этапом дно обследуют водолазы — они освободят русло от поваленных деревьев. После начнёт работать земснаряд, с его помощью со дна извлекут более 145 тыс. кубометров иловых отложений. В планах расчистить 35 км русла вплоть до республиканского центра — Уфы. На этом участке находятся девять населенных пунктов, санатории, дома отдыха, садовые товарищества, железнодорожные станции. Завершить мероприятие планируют в 2024 году.