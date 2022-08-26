Две реки в Башкирии расчищают в рамках нацпроекта «Экология»

Русло Дёмы начали приводить в порядок на участке от д. Новомихайловка до д. Нижегородка. Также завершается расчистка пруда на р. Потеха в пределах Благовещенска. Ход работ оценил руководитель Камского БВУ Росводресурсов Александр Михайлов вместе с представителями Минэкологии региона, городской и районной администрации, подрядной организации.
— В этом году Росводресурсы направили в республику 75,5 млн рублей на два мероприятия. Водные объекты — притоки Белой, которая, в свою очередь, питает одну из важнейших водных артерий страны — Каму. От благополучного состояния ресурсов бассейна крупной реки зависит развитие регионов на берегах, — отметил Александр Михайлов.
Работы на Дёме сейчас на начальной стадии. На объекте формируют карты намыва, перед основным этапом дно обследуют водолазы — они освободят русло от поваленных деревьев. После начнёт работать земснаряд, с его помощью со дна извлекут более 145 тыс. кубометров иловых отложений. В планах расчистить 35 км русла вплоть до республиканского центра — Уфы. На этом участке находятся девять населенных пунктов, санатории, дома отдыха, садовые товарищества, железнодорожные станции. Завершить мероприятие планируют в 2024 году.
До конца 2022 года завершатся двухлетние работы в Благовещенске. Пруд на реке Потехе появился в XVIII веке для нужд медеплавильного завода. Сегодня по периметру водного объекта располагается частный сектор, а с южной и юго-западной стороны — арматурный завод. Водный объект раньшебыл сильно заболочен, в тёплое время года от него исходил неприятный запах.
Расчистка пруда — часть совместного проекта по экологической реабилитации, которую проводят с привлечением средств из федерального и регионального бюджетов. После завершения работ в русле реки территорию облагородят: обустроят спуски к воде, приведут в порядок левый берег.