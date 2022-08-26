Две реки в Башкирии расчищают в рамках нацпроекта «Экология»

Две реки в Башкирии расчищают в рамках нацпроекта «Экология»
Две реки в Башкирии расчищают в рамках нацпроекта «Экология»
26 августа, 17:24ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Более 40 тыс. жителей региона улучшат экологические условия проживания в результате мероприятий проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Русло Дёмы начали приводить в порядок на участке от д. Новомихайловка до д. Нижегородка. Также завершается расчистка пруда на р. Потеха в пределах Благовещенска. Ход работ оценил руководитель Камского БВУ Росводресурсов Александр Михайлов вместе с представителями Минэкологии региона, городской и районной администрации, подрядной организации.

— В этом году Росводресурсы направили в республику 75,5 млн рублей на два мероприятия. Водные объекты — притоки Белой, которая, в свою очередь, питает одну из важнейших водных артерий страны — Каму. От благополучного состояния ресурсов бассейна крупной реки зависит развитие регионов на берегах, — отметил Александр Михайлов.

Работы на Дёме сейчас на начальной стадии. На объекте формируют карты намыва, перед основным этапом дно обследуют водолазы — они освободят русло от поваленных деревьев. После начнёт работать земснаряд, с его помощью со дна извлекут более 145 тыс. кубометров иловых отложений. В планах расчистить 35 км русла вплоть до республиканского центра — Уфы. На этом участке находятся девять населенных пунктов, санатории, дома отдыха, садовые товарищества, железнодорожные станции. Завершить мероприятие планируют в 2024 году.

До конца 2022 года завершатся двухлетние работы в Благовещенске. Пруд на реке Потехе появился в XVIII веке для нужд медеплавильного завода. Сегодня по периметру водного объекта располагается частный сектор, а с южной и юго-западной стороны — арматурный завод. Водный объект раньше​был сильно заболочен, в тёплое время года от него исходил неприятный запах.

Расчистка пруда — часть совместного проекта по экологической реабилитации, которую проводят с привлечением средств из федерального и регионального бюджетов. После завершения работ в русле реки территорию облагородят: обустроят спуски к воде, приведут в порядок левый берег.

Сюжеты:
Касается каждого
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы