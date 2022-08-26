Автоэксперт перечислил минусы китайских машин

Автомобилисты, владеющие китайскими машинами, зачастую критикуют их. Автоэксперт Петр Баканов сообщил о минусах автомобилей из КНР, а также о том, нужно ли покупать подобную машину для поездок в России.

Как передают nation-news.ru, китайские автомашины отличает нерациональная эргономика. Например, в кроссоверах водители обращают внимание на неудобные сидения и недостаточную амплитуду в настройках рулевого колеса. Петр Баканов объяснил, что китайские автомобили проигрывают в потребительском плане. По словам специалиста, минусы китайских авто связаны с проблемами доводки интерфейса и мультимедийных систем. Многие производители сегодня стараются избавиться от физических кнопок в салоне. Ведь, если установлен сенсор, водитель сможет легче воспользоваться нужной функцией, при этом он не будет отвлекаться от дороги. Однако китайцы не смогли создать совершенную мультимедийную систему. Такая же ситуация с экраном комбинации приборов, где есть много символов, поэтому читать данные сложно. Еще один минус ‐ проблема с посадкой в авто. Баканов уточнил, комплекция жителей Китая отличается европейской, по этой причине сидения в салонах машин из КНР тесные и неудобно регулируются. Очередной минус связан с подвеской. Практически у всех моделей из Китая наблюдаются проблемы с плавным ходом. На ровном асфальте машина идет мягко, а вот на грунтовой дороге подвеска подводит, поэтому авто не поддерживает быструю скорость езды. Сложности возникают с турбомотором и роботизированными коробками передач. Помимо этого, существенным недостатком китайских автомобилей в нашей стране является невысокая ликвидность на вторичном рынке.

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