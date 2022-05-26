Священник рассказал, почему жители Башкирии хотят поехать на Донбасс

Священник рассказал, почему жители Башкирии хотят поехать на Донбасс
Священник рассказал, почему жители Башкирии хотят поехать на Донбасс
Вчера, 15:20ОбществоАнастасия Денисенко
Отец Виктор Иванов сам когда-то служил в военно-десантных войсках, а теперь цитирует Высоцкого и рассказывает о том, как обстоят дела на Донбассе. По словам священнослужителя, сейчас самое время отправляться на спецоперацию, чтобы защищать Родину.

В Уфе прошла встреча журналистов с председателем региональной общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Аликом Камалетдиновым. Ранее в своих социальных сетях Камалетдинов объявил о создании батальона имени генерала Шаймуратова, куда могут вступить желающие добровольцы. На встрече побывал священнослужитель Виктор Иванов, который недавно вернулся с Донбасса.

— Отвозили очередную гуманитарку военным и в госпиталь. У меня как раз в госпитале находится воспитанник, который является офицером спецназа ГРУ, — рассказывает отец Виктор.

В больнице его воспитанник лежит с ранением стопы и пока что он «будет хромать». Но несмотря на это, как говорит священнослужитель, даже он вступил бы в добровольческий батальон.

— Как говорил Высоцкий — «если родина в опасности, значит всем идти на фронт». Мы были воспитаны в других понятиях. Меня как-то спросили — «деньги же хорошие платят». Но я говорю «нет, не за деньги». У нас просто понятие любовь к родине сейчас вообще не воспринимается, — говорит Виктор Иванов.

Ранее мы писали о том, что добровольцам из Башкирии будут платить в общей сложности около 300 тысяч рублей в месяц за участие в военной спецоперации. Тем не менее, отец Виктор уверен, что жители региона идут в добровольцы лишь из чувства патриотизма и любви к родине.

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