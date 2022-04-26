Эксперт Тырин назвал заливы главной причиной повреждения жилья россиян

Эксперт Тырин назвал заливы главной причиной повреждения жилья россиян
Эксперт Тырин назвал заливы главной причиной повреждения жилья россиян
Вчера, 13:30ОбществоФото: piqsels.com
Директор проектов «СберСтрахования» Никита Тырин заявил, что заливы были остаются основной причиной повреждения жилья в России.

По его словам, в прошлом году по этой причине пострадало 65% застрахованных квартир, а в текущем — 74%, передает iz.ru.

По статистике «СберСтрахования», в прошлом году квартиры и дома заливали в основном из-за проникновения влаги из соседних помещений (37%), аварии инженерных систем (15%) и протекания кровли (9%).

Тырин отметил, что астрахованные люди примерно на 50% чаще обращаются за возмещениями в теплое время года. Наиболее высока вероятность затопления в старых домах и новостройках, при ремонте у соседей, в начале отопительного сезона, в квартире на последнем этаже.

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