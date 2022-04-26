Эксперт Тырин назвал заливы главной причиной повреждения жилья россиян

Тырин отметил, что астрахованные люди примерно на 50% чаще обращаются за возмещениями в теплое время года. Наиболее высока вероятность затопления в старых домах и новостройках, при ремонте у соседей, в начале отопительного сезона, в квартире на последнем этаже.