Власти Башкирии хотят продать судоремонтный завод, чтобы спасти. Но может стать хуже

«Я думаю, сейчас они делают большую-большую глупость в том, что упираются в пассажирские перевозки. Суда до 12 м шириной и вместимостью до восьми человек подпадают под контроль инспекции по маломерным судам. Все что больше — работают под контролем [Российского речного] регистра. Это означает, что нужно сделать килограммов 200 распечатанных бумаг: по транспортной безопасности, документы на белье, газовое и электрическое оборудование, ресторан, должен быть милиционер на судне на определенное число пассажиров, милиционер на месте посадки и высадки, нужен персонал. И не важно, сколько у вас судов, одно или 15, объем бумаг будет таким же. В пароходстве организацией таких перевозок занимался специальный отдел. В БРП было 10 судов. После того как утонула „Булгария“ все усложнилось, и восемь судов встало на прикол. Теплоход „Василий Чапаев“ потом забрал Питер, „Башкортостан“ — последний, который ходил, — принес всего 4,5 млн рублей за всю навигацию. Единственное, что в БРП окупалось, — это прогулки, часовые покатушки и так называемые „банкетоходы“ (дни рождения, профессиональные праздники)», — вспоминает он.