В Башкирии с 1 февраля 2021 года повысится плата за вывоз мусора

Posted 18 января 2021, 13:48
Published 18 января 2021, 13:48
Modified 17 октября 2022, 20:38
Updated 17 октября 2022, 20:38
В правительстве отметили, что плата станет выше только в тех населенных пунктах, где мусор вывозится либо каждый день, либо не реже раза в три дня. В случае, если условия соблюдаться не будут, размер платы составит 55 и 75 рублей. За качество работы регоператоров будет следить Министерство экологии Башкирии.
В таком случае оплата составит: ООО РО «Эко-Сити» - 94,63 руб. в МКД и 96,10 руб. в ИЖС; ООО «Экология Т» - 95,35 руб. в МКД и 96,85 руб. в ИЖС.
— Также по зоне деятельности регоператора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» - установить по всей зоне плату в размере 75 рублей. Вопрос повышения платы граждан в зоне деятельности регоперавора ООО «Дюртюлимелиоводстрой» будет рассматриваться в конце первого квартала текущего года, — отметили на совещании.
Средства пойдут на развитие отрасли, создание перерабатывающих и сортировочных комплексов. Премьер-министра Башкирии обозначил 2021 год, как год второго этапа «мусорной реформы».