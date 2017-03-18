В Башкирии у пациентки больницы извлекли мертвый плод и удалили матку

Установлено, что в начале марта этого года Наиль Суфиянов привез беременную супругу Эльмиру в перинатальный центр, сообщают «Вести-Башкортостан». Состояние 27-летней женщины, которая находилась на 36-й неделе беременности ухудшилось 7 марта, а 9 марта мертвый плод был извлечен оперативным путем, а матку пациентки удалили.