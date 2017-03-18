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В Башкирии у пациентки больницы извлекли мертвый плод и удалили матку

18 марта 2017, 09:53
Следователи начали проверку по заявлению о халатности врачей.

Житель Буздякского района обратился с заявлением о халатности врачей городской больница №1 в городе Октябрьском, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. По данному факту организована доследственная проверка.

Установлено, что в начале марта этого года Наиль Суфиянов привез беременную супругу Эльмиру в перинатальный центр, сообщают «Вести-Башкортостан». Состояние 27-летней женщины, которая находилась на 36-й неделе беременности ухудшилось 7 марта, а 9 марта мертвый плод был извлечен оперативным путем, а матку пациентки удалили.

Сейчас изъята вся медицинская документация по конкретной пациентке, назначено судебно-медицинское исследование.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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