МегаФон дарит абонентам годовую подписку на Apple Music даже на Android

Целый год бесплатно слушать любимые музыкальные треки смогут теперь абоненты МегаФона. Это предложение появилось на основе анализа актуальных потребностей клиентов – по свежим данным, музыкальными стриминговыми сервисами регулярно пользуются порядка 20 млн этого сотового оператора.

Отметим, что сегодня абонентам Мегафона доступно через приложение Apple Music свышен 75 миллионов песен, причем их можно слушать онлайн без рекламы либо загрузить и потом проигрывать оффлайн. Объемный насыщенный звук Dolby Atmos1 на доставит истинноен удовольствие меломанам на любом устройстве, включая гаджеты. работающие на базе операционной системы Android. Представители сотового оператора уточняют, что бесплатная годовая подписка на Apple Music будет доступна всем новым пользователям тарифной линейки #БезПереплат вне зависимости от выбранного тарифа. Для действующих абонентов МегаФон предоставляет бесплатный шестимесячный доступ к сервису на любом тарифе. Активировать подписку можно в личном кабинете мобильного приложения МегаФона в разделе «Для меня». Запуск нового предложения стал результатом программы исследований МегаФона, в рамках которой специалисты компании изучают актуальные потребности абонентов. Это позволяет предоставить пользователям наиболее релевантные решения. Сегодня около 20 млн абонентов МегаФона ежемесячно используют музыкальные стриминговые сервисы. 57% аудитории таких приложений приходится на мужчин, 43% на женщин. Наибольшую группу составляют абоненты в возрасте от 31 до 40 лет. Чаще всего стриминговыми сервисами пользуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Cамары, Уфы, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Предложение действует до 29 августа, узнать подробнее об условиях можно на сайте Мегафона, об Apple Music – на сайте сервиса. 1Не весь контент доступен в формате Dolby Atmos. Для прослушивания звука в формате Dolby Atmos требуются устройства с поддержкой данной технологии. Качество воспроизведения зависит от оборудования, аудиоаксессуаров и скорости подключения к интернету. Работает с AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro и Beats Solo Pro.

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