«Башинформсвязь» предлагает корпоративным клиентам продукты МойОфис

— Сегодня, после приостановки продаж иностранных компаний и ухода их с рынка, спрос на безопасные российские решения вырос более чем в шесть раз. Мы оперативно реагируем на изменение конъюнктуры рынка, продолжаем развивать партнерскую сеть и оперативно наращиваем количество площадок, где можно приобрести наши решения. Сотрудничество с «Башинформсвязью» позволит нам быстрее и эффективнее осуществлять перевод организаций региона на отечественное ПО, — отметила коммерческий директор МойОфис Елена Непочатова.