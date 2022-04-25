«Башинформсвязь» предлагает корпоративным клиентам продукты МойОфис

«Башинформсвязь» предлагает корпоративным клиентам продукты МойОфис
«Башинформсвязь» предлагает корпоративным клиентам продукты МойОфис
Вчера, 17:44ОбществоФото: Башинформсвязь
В статусе официального реселлера провайдер будет поставлять офисное ПО МойОфис корпоративным и государственным заказчикам.

«Башинформсвязь», дочерняя компания «Ростелекома», договорилась о сотрудничестве с российской компанией-разработчиком офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций МойОфис. В статусе официального реселлера провайдер будет поставлять офисное ПО МойОфис корпоративным и государственным заказчикам.

По условиям соглашения, «Башинформсвязь» окажет компаниям и учреждениям услуги по консалтингу и внедрению решений МойОфис. Заказчики смогут приобрести любой продукт МойОфис в зависимости от потребностей и особенностей ИТ-инфраструктуры организации.

Платформа МойОфис включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения МойОфис полностью адаптированы для работы в регионе. При необходимости, интерфейс программ можно переключить на башкирский язык, а также воспользоваться встроенными функциями для проверки правописания и орфографии.

— Мы делаем ставку на развитие цифровых сервисов на базе отечественных технологий. Сотрудничество с компанией МойОфис позволяет дополнить российскими софтверными решениями комплекс услуг «Башинформсвязи» для заказчиков любого уровня. Это, в свою очередь, поможет продолжить реализацию проектов цифровой трансформации государственного сектора и бизнеса в Башкортостане, — прокомментировал директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Башинформсвязь» (ГК «Ростелеком») Алексей Борисов.

— Сегодня, после приостановки продаж иностранных компаний и ухода их с рынка, спрос на безопасные российские решения вырос более чем в шесть раз. Мы оперативно реагируем на изменение конъюнктуры рынка, продолжаем развивать партнерскую сеть и оперативно наращиваем количество площадок, где можно приобрести наши решения. Сотрудничество с «Башинформсвязью» позволит нам быстрее и эффективнее осуществлять перевод организаций региона на отечественное ПО, — отметила коммерческий директор МойОфис Елена Непочатова.

Получить подробную информацию о предложении клиенты «Башинформсвязи» могут на сайте https://myoffice.ru/, по номеру 8 800 222 18 88 и у персонального менеджера.

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