Республиканская прокуратура проверит действия полиции во время несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

В настоящее время ведомство просматривает публикации в СМИ на предмет нарушений со стороны сотрудников полиции во время задержаний. «Эхо» отмечает, что жалобы на действия силовиков пока не поступали. Напомним, в ходе митинга было задержано 90 человек, из которых более 20 — дети. Ещё до начала мероприятия был задержан шеф-редактор «Эха Москвы в Уфе» Руслана Валиев, а также координатор штаба Навального Лилия Чанышева. Кировский суд оставил её под арестом на пять суток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter