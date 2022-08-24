За жителем Башкирии с раздробленным черепом прилетел вертолет

Пациента с раздробленным черепом в Башкирии спас нейрохирург на вертолете

Всего за час нейрохирурга РКБ им. Г. Г. Куватова доставили в Татышлинскую ЦРБ, где он вместе с главврачом Татышлинской ЦРБ прооперировал выпавшего из КамАЗа мужчину, рассказали в пресс-службе минздрава Башкирии 23 августа.

Жизнь 36-летнего водителя КамАЗа в Татышлинском районе 22 августа повисла на волоске. Мужчина выпал из кабины грузовика и получил очень тяжелые переломы головы, говоря немедицинским языком он попросту раздробил себе череп. Для того чтобы спасти жизнь пострадавшего из РКБ имени Г. Г. Куватова незамедлительно вылетел врач-нейрохирург Сергей Сахаров, который совместно с главным врачом Татышлинской ЦРБ Ильгизом Шангареевым успешно прооперировал мужчину. Однако успешно не значит легко, операция длилась больше пяти часов, после нее пациент был передан врачам, которым еще предстоит побороться за его жизнь. Отметим, что чаще всего санавиация используется для доставки пациентов из районов в столицу, на этот же раз врач прилетел к пациенту, что объясняется нетранспортабельностью последнего.

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