Прокуратура контролирует расследование гибели ребенка в ДТП на мопеде в Башкирии

ДТП зарегистрированное вчера, 23 августа в селе Старобалтачево и унесшее жизнь 15-летнего мальчика, который управляя мопедом столкнулся с отечественным внедорожником Лада Нива, будет контролировать прокуратура. В этом же ДТП пострадал 11-летний мальчик, который ехал на пассажирском сидении мопеда, он с полученными травмами был доставлен в больницу.
На место происшествия выехал и. о. прокурора Балтачевского района Башкирии Радмир Хабиров для координации работы как правоохранительных органов так и прочих служб. Также надзорному органу предстоит осуществить контроль над тем, как будут устанавливаться обстоятельства трагедии, а также проконтролирует процессуальное решение по факту данного происшествия.