Прокуратура контролирует расследование гибели ребенка в ДТП на мопеде в Башкирии

Прокуратура контролирует расследование гибели ребенка в ДТП на мопеде в Башкирии
Прокуратура контролирует расследование гибели ребенка в ДТП на мопеде в Башкирии
Вчера, 08:23ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
В ДТП также пострадал 11-летний пассажир мопеда, его госпитализировали, уточнили в пресс-службе прокуратуры Башкирии 23 августа.

ДТП зарегистрированное вчера, 23 августа в селе Старобалтачево и унесшее жизнь 15-летнего мальчика, который управляя мопедом столкнулся с отечественным внедорожником Лада Нива, будет контролировать прокуратура. В этом же ДТП пострадал 11-летний мальчик, который ехал на пассажирском сидении мопеда, он с полученными травмами был доставлен в больницу.

На место происшествия выехал и. о. прокурора Балтачевского района Башкирии Радмир Хабиров для координации работы как правоохранительных органов так и прочих служб. Также надзорному органу предстоит осуществить контроль над тем, как будут устанавливаться обстоятельства трагедии, а также проконтролирует процессуальное решение по факту данного происшествия.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы